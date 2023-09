Bucuresti, 11 septembrie 2023. Chimcomplex, principalul producator si furnizor de substante chimice vitale din regiune, anunta consolidarea echipei de conducere cu trei profesionisti, cu experienta vasta in conducerea companiilor multinationale din industrii cheie.Razvan Dogarelu preia functia de Chief Supply Chain Officer cu un mandat de 4 ani. Cu o cariera bogata in domeniul achizitiilor si aprovizionarii, finantelor, inovatiei, dezvoltarii de produse, IT si transformarii digitale, Razvan ... citeste toata stirea