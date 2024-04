TRIST! Peste jumatate dintre parintii romani care muncesc in strainatate nu vin acasa de Pasti. Situatia din Oltenia

Organizatia Salvati Copiii a anuntat ca un studio pe care l-a derulat in luna aprilie 2024 arata ca mai mult de jumatate (55%) dintre parintii care lucreaza peste granita nu vor petrece sarbatorile pascale in tara, alaturi de copiii lor. Alti 39% dintre parinti spun ca vor veni acasa pentru Paste, iar 6% nu erau inca decisi cu privire la venirea in tara. Acestea sunt datele triste ale unei anchete realizate de Salvati Copiii Romania in randul beneficiarilor programului dedicat copiilor cu ... citește toată știrea