TSD Valcea a prezentat astazi liderii politici de maine

Astazi, 9 mai 2024, cu incepere de la ora 18.00, in Sala Mare a Consiliului Judetean Valcea s-a desfasurat Conferinta Judeteana a Tineretului Social Democrat (TSD). La eveniment au participat peste 180 de delegati din toate cele 89 de localitati ale judetului (in care TSD a constituit organizatii). Pe langa aceasta prezenta numeroasa in sala a delegatilor la Conferinta Tineretului Social Democrat, in prezidiu s-au aflat si multe dintre numele cu "greutate" ale Partidului Social Democrat Valcea. ... citește toată știrea