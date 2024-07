TUPEU MAXIM! Beat si fara permis, a produs accident conducand un moped neinmatriculat

Are 59 de ani, dar s-a dovedit mai iresponsabil decat un copil de sapte ani! Este cazul unui barbat domiciliat in satul Ciresu din comuna Stroesti. Astfel, luni, 8 iulie 2024, in jurul orei 22.00, politistii Sectiei nr. 7 Rurala Maldaresti au intervenit la un accident rutier, produs pe o strada din satul Ciresu, soldat cu pagube materiale.Politistii ne-au anuntat ca accidentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre un motociclu condus de catre un barbat de 59 de ani (domiciliat in ... citește toată știrea