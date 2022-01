TUPEU. Tanar din Valcea, prins pe DN 7 fara permis si intrand in depasiri periculoase

Dosar penal pentru un tupeist din Valcea, care s-a urcat la volan desi nu avea permis de conducere si s-a mai bagat si in depasiri periculoase. Asa a intrat in vizorul politistilor. Pentru ca nu a circulat pe un drum de tara, ci pe un drum national/european.Incidentul a avut loc noaptea trecuta, 13 ianuarie a.c., in jurul orei 04,30, pe DN 7, in localitatea Talmaciu. Politistii rutieri din Sibiu au observat un microbuz transport marfa al carui conducator auto, circuland pe directia Valcea - ... citeste toata stirea