Un autoturism cu refugiati ucraineni a blocat doua ore traficul pe Valea Oltului. Sase persoane, implicate in coliziunea cu un TIR FOTO

Un grav accident rutier s-a produs marti dupa-amiaza, 8 martie, pe DN 7 / E 81, pe raza satului Gura Vaii din localitatea Bujoreni - Valcea, in urma caruia trei persoane au ajuns la spital. Din informatiile furnizate de catre reprezentantii ISU Valcea, reiese ca a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si un TIR care transporta scutece pampers. Sase persoane din cele trei autovehicule au avut de suferit in urma impactului, trei dintre acestea fiind transportate in final la spital. GALERIE ... citeste toata stirea