Un bacauan cautat de politia din Italia si-a gasit beleaua la Valcea! L-au prins si il vor trimite la puscarie

La data de 8 octombrie 2024, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, impreuna cu cei ai Postului de Politie Bunesti au pus in executare un mandat de arestare emis de autoritatile judiciare din Italia, pe numele unui barbat in varsta de 29 de ani, domiciliat in orasul Buhusi, judetul Bacau.Astfel, in urma activitatilor specifice desfasurate, politistii ... citește toată știrea