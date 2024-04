Un barbat de 56 de ani este cautat de Politie

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au anuntat ca, la data de 26 aprilie 2024, politistii din Ramnicu Valcea au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a lui Nicolae UDREA, in varsta de 56 de ani (domiciliat in municipiu), in cursul serii de 25 aprilie."Semnalmente: 55 de kilograme, inaltime aproximativ 1,65 ... citește toată știrea