Un barbat din Iasi a venit sa fure in Valcea. A dat spargerea in gospodaria unei femei

Politistii din cadrul Sectiei nr. 11 de Politie Rurala Zatreni au retinut, in data de 11 ianuarie 2025, un barbat in varsta de 36 de ani, domiciliat in judetul Iasi, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt.In fapt, la data de 15 decembrie 2024, politistii au fost sesizati cu privire la sustragerea sumei de 5.000 de lei din locuinta unei femei din comuna Gradistea. In urma cercetarilor efectuate, a fost identificata persoana banuita de comiterea faptei."In urma probatoriul ... citește toată știrea