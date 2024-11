Un barbat din Tomsani a ramas fara permis de conducere. Politistii din Horezu l-au prins cu nereguli chiar la el in comuna

La data de 20 noiembrie 2024, politistii din cadrul Formatiunii Rutiere Horezu au depistat un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Tomsani, care conducea un autoturism pe Drumul Judetean 646, pe raza localitatii de domiciliu, in timp ce se afla sub influenta alcoolului.Avand in vedere ca, in urma verificarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare mai mare decat limita de 0,40 mg/l (0,76 mg/l in cazul de fata) alcool pur in aerul expirat, ... citește toată știrea