UN HOEs MIC A FOST PRINS cu bunul furat dupa ce a fost depistat fara permis la volan!

Doua infractiuni dintr-o "lovitura"! Cam asa se poate rezuma o actiune a politistilor din Berbesti care au depistat, pe raza comunei Sinesti, un tanar din Cernisoara (aflat la volan) care furase motorina de la mai multe autovehicule stationate in Tomsani. Tanarul in cauza nu avea permis de conducere.In concret, in data de 8 aprilie 2024, politistii din cadrul Politiei Orasului Berbesti au depistat, in localitatea Sinesti, pe Drumul Judetean 605 A, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, ... citește toată știrea