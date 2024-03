UN HOEs MIC a fost prins de politisti. El se va specializa cand va ajunge la "facultate"

In data de 26 martie 2024, politistii din Ramnicu Valcea - Biroul Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore, un tanar in varsta de 15 ani, domiciliat in municipiu, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat."In fapt, politistii au fost sesizati de un barbat, in varsta de 54 de ani, domiciliat in comuna Vladesti, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras o suma de bani dintr-un autoturism parcat pe o strada din Ramnicu Valcea. In cauza, politistii au ... citește toată știrea