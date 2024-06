Un italiano vero, arestat in Valcea dupa ce a facut mai multe prostii

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au pus in executare, vineri, 21 iunie 2024, un mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Italia, pe numele unui barbat, cetatean italian, in varsta de 45 de ani.Astfel, in urma activitatilor specifice desfasurate, politistii l-au depistat pe barbat in comuna Bujoreni, el fiind ulterior prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Pitesti, dispunandu-se retinerea ... citește toată știrea