De cand a fost inaugurata strada din spatele centrului comercial Shopping City Ramnicu Valcea, o serie de accident s-au produs in zona, majoritatea din cauza vitezei. Ei bine, noaptea trecuta, in jurul orei 04.00, un nou eveniment rutier s-a petrecut acolo, nu mai putin de patru persoane fiind ranite.Potrivit IPJ Valcea, din primele verificari efectuate s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism in municipiu, un tanar de 19 ani, din judetul Olt, ar fi ... citeste toata stirea