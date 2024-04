Un nou Cod Galben peste Valcea. Cand se opresc ploile

Conform avertizarii Cod Galben emisa ieri de Administratia Nationala de Meteorologie, judetul Valcea se afla astazi, 17 aprilie 2024, sub avertizare Cod Galben de ploi, rafale de vant care pot ajunge si la 70 de kilometri pe ora in partea de nord a judetului, dar si de grindina.Ei bine (sau, rau, dupa cum ar spune probabil multi valceni), vremea noroasa si ploioasa va persista si maine, 18 aprilie, in judetul nostru. ... citește toată știrea