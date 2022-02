Un nou incident grav in scolile din Valcea. Elev agresat la Horezu

S-a intamplat la Liceul Constantin Brancoveanu din Horezu, ieri, 16 februarie 2022. In timpul unei pauze, un elev de 17 de ani s-a vazut inconjurat de trei colegi, care l-au bruscat, i-au dat palme peste fata si l-au injurat. Asta in timp ce ceilalti elevi priveau incidentul de parca erau la un spectacol, fara ca vreunul sa intervina. Elevul agresat a reusit sa scape si a mers la paznicul liceului, care la randul sau a solicitat ajutorul jandarmilor."Un echipaj de jandarmerie care se afla in ... citeste toata stirea