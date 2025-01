Un numar din zece cifre! La cat a urcat noua "borna" a fondurilor nerambursabile, atinsa de Primaria Ramnicului?

Primaria Ramnicu Valcea a intrat in anul 2025 contabilizand o impresionanta valoare a fondurilor nerambursabile obtinute in ultimii ani. In concret este vorba de peste un miliard de lei noi (RON), bani obtinuti in ultimii ani din finantari nerambursabile pentru proiecte de investitii sau achizitii care au schimbat complet aspectul municipiului.Conform Hartii proiectelor cu finantare nerambursabila accesate de Primaria Ramnicu Valcea, disponibila la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro, ... citește toată știrea