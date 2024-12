Un omagiu adus valorilor liberale. Comemorarea a 91 de ani de la moartea lui I. G. Duca

Astazi, 29 decembrie 2024, am avut onoarea de a participa la evenimentul de comemorare a celor 91 de ani de la moartea marelui om politic liberal I. G. Duca. Am adus un omagiu acestui simbol al valorilor liberale, un model de curaj si sacrificiu pentru Romania.Am inceput ziua la Ramnicu Valcea, unde, alaturi de colegii liberali, am depus coroane la bustul lui I. G. Duca din Parcul "Mircea cel Batran". Ulterior, ne-am deplasat la Horezu, unde am continuat sa marcam aceasta zi importanta ... citește toată știrea