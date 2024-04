Un pensionar a fost "pacalit" cu o vizita de doi ani la Colibasi

Ieri, de Ziua Pacalelilor, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Valcea au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Ramnicu Valcea, fata de un barbat, domiciliat in municipiul Ramnicu Valcea."Politistii au pus in executare un mandat de executarea pedepsei cu inchisoarea privind un barbat de 64 de ani, condamnat la doi ani de inchisoare, ca urmare a savarsirii ... citește toată știrea