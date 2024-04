Un tanar de 17 ani s-a apucat de "afaceri": fura cai pentru a-i vinde

Ce nu fac unii pentru bani! Cam asa poate fi rezumata "activitatea" unui tanar in varsta de 17 ani, care a furat trei cai. Ieri, 25 aprilie 2024, politistii orasului Baile Olanesti si Postului de Politie Pausesti-Maglasi au retinut, pentru 24 de ore, un tanar banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In fapt, la data de 24 aprilie, politistii au fost sesizati prin SUNAU 112, de catre un barbat domiciliat in comuna Pausesti-Maglasi, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi ... citește toată știrea