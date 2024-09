Un tanar din Lapusata a dat de bucluc la Babeni. DOSAR PENAL

Politistii orasului Babeni, in timp ce desfasurau activitati specifice de patrulare pentru mentinerea unui climat optim de siguranta publica si rutiera, in noaptea de 28 spre 29 septembrie 2024, in jurul orei 02.30, au efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru un autoturism care se deplasa pe Drumul National 64.La volanul autoturismului, politistii au identificat un tanar in varsta de 23 de ani, domiciliat in comuna Lapusata. In urma verificarilor effectuate, ... citește toată știrea