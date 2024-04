Un tanar din Valcea a produs un accident rutier la Sibiu. Dosar penal pentru vatamare corporala din culpa

Azi-noapte (20 spre 21 aprilie 2024), in jurul orei 23.30, politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident rutier produs pe strada Prelungirea Mihai Viteazu, din comuna Selimbar. Din primele cercetari efectuate de politistii sibieni a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism pe prima banda a strazii amintite, un tanar in varsta de 25 de ani, domiciliat in judetul Valcea, nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de deplasare si la efectuarea virajului la stanga, intrand in ... citește toată știrea