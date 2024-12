Un tanar din Valcea si-a transformat masina in pom de Craciun. Ce parere au avut politistii despre aceasta idee!?

La data de 18 decembrie 2024, in jurul orei 19.00, politistii din orasul Balcesti, in timpul unor activitati de supraveghere si control, au oprit in trafic un autoturism, pe strada Ecaterina Teodoroiu din localitate, care circula avand montate pe caroserie lumini multicolore neomologate.Autoturismul, condus de un tanar, in varsta de 21 de ani, domiciliat in orasul Balcesti, judetul Valcea, a fost oprit pentru verificari. In urma acestora, politistii au ... citește toată știrea