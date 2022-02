Un TIR care s-a izbit de gardul unei case, pe Valea Oltului, a acrosat un copil, pe marginea drumului FOTO

Un accident rutier produs vineri dimineata, 11 februarie, pe DN 7 / E 81 in Bujoreni - Valcea, s-a soldat cu doua victime, dupa ce un TIR a parasit partea carosabila. Din primele informatii reiese ca camionul care transporta lapte a intrat in gardul unei case, pe Valea Oltului. Soferul a suferit un atac de panica, iar un adolescent de 14 ani care se deplasa pe marginea drumului a fost lovit de camion: "Angajatii din cadrul ISU Valcea au fost solicitati in urma cu cateva minute la un accident ... citeste toata stirea