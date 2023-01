Un vis pe cale sa devina realitate: peste 1100 de gospodarii din Ramnic vor fi racordate la reteaua de gaze naturale printr-un proiect finantat prin PNI "Anghel Saligny"

* Primarul Mircia Gutau a semnat contractul de proiectare si executiePrimarul Mircia Gutau a semnat joi, 19 ianuarie, Contractul de proiectare si executie pentru obiectivul "Extinderea retelei de gaze naturale in Municipiul Ramnicu Valcea", investitie in valoare de 24.636.937,90 lei finantata in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny". In urma procedurii de achizitie a fost desemnata castigatoare oferta depusa de asocierea Constructii Silva Oas SRL - Burgaz SRL - Impecabil ... citeste toata stirea