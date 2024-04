Unii chiar nu cred in nicio lege?? Fara permis, circula pe Valea Oltului cu autoutilitara furata din Grecia

Luni, 15 aprilie, politistii din Calimanesti, in timp ce executau activitati specifice, au oprit pe Drumul National 7, o autoutilitara. S-a stabilit ca aceasta era condusa de catre un barbat in varsta de 44 de ani, domiciliat in Ploiesti, judetul Prahova."In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca barbatul in cauza nu poseda permis de conducere valabil pentru nicio categorie de ... citește toată știrea