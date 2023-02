Unul dintre cei mai apreciati ingineri drumari ai SDN Valcea a murit in aceasta dimineata

O veste trista azi, 11 februarie 2023! Unul dintre cei mai apreciati ingineri drumari din cadrul Sectiei de Drumuri Nationale (SDN) Valcea a murit in aceasta dimineata. Gabriela Sunica a aflat in luna decembrie 2022 ca sufera de o boala necrutatoare, care, din pacate, a avansat galopant. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Colegii sai drumari deplang pierderea Gabrielei Sunica, o persoana apreciata, un specialist desavarsit si o colega minunata. Dumnezeu sa o odihneasca in pace! ... citeste toata stirea