UP DATE ora 14.50Actualizare date referitoare la incendiu din localitatea Otesani: Echipajele de pompieri au protejat, pana in acest moment, 19 gospodarii (13 locuite si 6 nelocuite). Suprafata afectata este de aproximativ 130 de hectare. Misiune in dinamica. VOM REVENI CU INFORMAEsII!Astazi, 6 februarie 2024, echipajele de pompieri au fost solicitate pentru stingerea a opt incendii de vegetatie uscata, in localitatile Otesani, Prundeni, Ocnele Mari, Balcesti, Sinesti, Berbesti, Budesti si ... citeste toata stirea