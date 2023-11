UPDATE: Din pacate, doua dintre victime au decedat. Este vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 80 de ani. Potrivit unor surse medicale, cele doua victime nu ar fi decedat din cauza ranilor, ci ar fi facut infarct.Accident cumplit pe DN 7, la Bujoreni, azi, 3 noiembrie. Patru victime au rezultat in urma evenimentului de circulatie, doua dintre ele fiind gasite de salvatori in stop cardiorespirator.Din verificarile preliminare efectuate de politistii rutieri, s-a stabilit ca, in ... citeste toata stirea