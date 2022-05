UPDATE Supravietuire miraculoasa, in urma unei coliziuni intre un autoturism si un camion, pe DN 64 VIDEO

Accidentul rutier a avut loc marti seara, 10 mai, pe un drum national din judetul Valcea. Unul dintre soferi a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost salvat de catre o echipa de descarcerare. Update, ora 21:50 Pompierii valceni atrag atentia soferilor care tranziteaza DN 64 ca sectorul de drum pe care s-a produs accidentul este extrem de periculos in urma scurgerii de carburant pe sosea."In urma extragerii autocamionului din rigola, in localitatea Calina - Prundeni limita cu Dragasani, ... citeste toata stirea