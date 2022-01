UPDATE Trafic blocat pe Valea Oltului. Coliziune soldata cu patru victime, pe DN7

Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, 13 ianuarie, pe DN 7 / E 81, intr-o localitate invecinata cu Ramnicu Valcea, de pe Valea Oltului. Update, Traficul pe DN 7 / E 81, in Valcea, a fost reluat in conditii normale in urma coliziunii care a avut loc la Gura Vaii - Bujoreni, au precizat politistii. - STIREA INITIALA - Din primele informatii furnizate de catre autoritati reiese ca pe raza comunei Bujoreni, in satul Gura Vaii, doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul fiind soldat ... citeste toata stirea