UPDATE Traficul pe Valea Oltului, blocat din nou, in urma unui accident rutier in care au mai murit doua persoane VIDEO

Valea Oltului a fost din nou scena unui grav accident miercuri seara, 13 aprilie, la doua zile dupa producerea unuia dintre cele mai grave evenimente rutiere din acest an de pe acest tronson de DN 7 / E 81. Update, ora 22:35 Potrivit informatiilor furnizate de Politia Judeteana Valcea la aceasta ora se circula pe ambele sensuri de mers pe Valea Oltului, intre Ramnicu Valcea si Sibiu. In urma cu trei ore, doi oameni au murit in urma unei coliziuni dintre un TIR si o autoutilitara. "Valea Mortii" ... citeste toata stirea