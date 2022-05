UPDATE Un autoturism a intrat intr-un TIR cu masini, pe Valea Oltului. O femeie si un copil de 7 ani, incarcerati

Accidentul s-a produs pe DN 7 / E 81, luni dimineata, 23 mai, la intrare in orasul - statiune Calimanesti, in zona Seaca, judetul Valcea. Cel putin doua persoane au avut de suferit in urma impactului. Update, ora 10:00 Copilul a fost primul salvat. A fost preluat si evaluat de catre un echipaj cu medic. Femeia din autoturism, cel mai probabil mama acestuia, a fost extrasa de catre echipa de descarcerare si predata unui echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Victima este constienta, au ... citeste toata stirea