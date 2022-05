UPDATE/VIDEO. Sofer din Valcea, amendat si cu dosar penal dupa ce a condus cu bebelusul in brate pe Valea Oltului

UPDATE: Politistii s-au sesizat din oficiu, intocmind si un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, in care se efectueaza cercetari sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi.Un sofer din municipiul Dragasani, judetul Valcea, intrat in vizorul politistilor dupa ce si-a tinut bebelusul in brate in timp ce conducea. Gestul este cu atat mai iresponsabil cu cat el circula pe DN 7, Valea Oltului, un drum extrem de periculos, unde aproape ... citeste toata stirea