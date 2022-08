Ursul a atacat animalele aflate la pasunat langa Manastirea Pahomie, una din "Meteorele Romaniei"

De mai multe luni, prezenta usilor in apropierea zonelor locuite din judetul Valcea se face tot mai simtita. Miercuri, 17 august, animalul salbatic a fost vazut in vecinatatea Manastirii Pahomie, de langa statiunea Baile Olanesti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a emis miercuri dupa-amiaza, un mesaj de avertizare Ro-Alert vizand prezenta unui urs in zona Manastirii Pahomie, satul Cheia - Baile Olanesti. In Valcea, in aceasta vara, ursii au coborat de la munte pana in ... citeste toata stirea