URSUL a venit pe traseul turistic Turnu - Stanisoara de la Calimanesti

Un nou mesaj RO-Alert a ajuns pe telefoanele locuitorilor din Calimanesti (cei aflati in partea de nord a statiunii). In weekend-ul recent incheiat, a fost nevoie de avertizarea populatiei, dar si a turististilor, dupa ce prezenta unui animal salbatic (urs) a fost semnalata pe traseul turistic Turnu - Stanisoara. Animalul nu a fost gasit atunci cand fortele de ordine au ajuns in zona indicata.ISU recomanda locuitorilor sa nu isi dezactiveze optiunea de primire a mesajelor Ro-Alert pe ... citește toată știrea