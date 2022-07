Ursul carpatin, specie pe cale de disparitie, dar care in Romania s-a inmultit prea mult FOTO

Animalul salbatic face ravagii in zonele montane si submontane din Romania. Potrivit legislatiei actuale, ursul este o specie protejata, pe cale de disparitie. Seful Directiei Silvice Valcea sustine insa ca, in realitate, acest lucru nu este adevarat si ca, din contra, numarul ursilor a crescut peste masura. "De la 4.000 - 4.500 de efective estimate inainte de Revolutie, s-a ajuns acum la 10 - 12.000 de exemplare. O populatie foarte mare! In urma cu cativa ani, in Parcul National Cozia gaseam o ... citeste toata stirea