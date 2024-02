Usoara crestere a ratei somajului in judetul Valcea

In ultimele luni ale anului 2023, judetul Valcea a avut o rata o somajului care s-a situat, cu unele exceptii, in jurul procentelor de 3,20-3,50%. La inceput de 2024, in luna ianuarie, conform datelor care ne-au fost oferite de catre reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Valcea, aceasta rata a cunoscut o usoara crestere, ajungand la 3,79%. La nivel national, pentru aceeasi luna ianuarie, rata somajului a scazut de la peste 3%, pana la 2,93%.In judetul Valcea, ... citește toată știrea