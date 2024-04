USR Ramnicu Valcea vrea sa invie ca Lazar

Uniunea Salvati Romania (USR) Valcea procedeaza la fel ca in 2020, numindu-si proprii candidati la presedintia Consiliului Judetean si la Primaria Ramnicului. Pentru functia de primar va candida, in iunie 2024, deputatul Marian Lazar. USR trece printr-o grava criza de incredere care se manifesta in randurile propriului electorat. Lazar pare singura varianta credibila prin care USR doreste sa se manifeste ca partid independent de jocurile care se fac intre PSD, PNL si AUR, partide lansate mai ... citește toată știrea