Vaideeni: Festivalul National de Sculptura cu "Drujba", dedicat parasutistei Smarandei Braescu

In premiera in Romania, in deschiderea Festivalului National de Sculptura cu "Drujba", in acest an dedicat Smarandei Braescu, va avea loc duminica 24 iulie, intre orele 13:00 si 15:00, la Vaideeni, o demonstratie de parasutism organizata de Aeroclubul Roman (infiintat in In anul 1920, din initiativa printului George Valentin Bibescu ), prin domnul Catalin Costache.Pentru a onora memoria Smarandei Braescu, vor decola de la Bucuresti 6 parasutisti imbracati in ia traditionala romaneasca, ce vor ... citeste toata stirea