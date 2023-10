Un barbat din judetul Valcea s-a ales cu o condamnare si pata in cazier, dupa ce a incercat sa-si scape prietenul, ce se afla la volanul unui autoturism, de un dosar penal pentru conducerea sub influenta alcoolului. Incidentul a avut loc la sfarsitul anului trecut, pe un drum judetean din Valcea. Unul dintre politistii comunei Lungesti a depistat in trafic un sofer beat la volan si, evident, a dorit sa urmeze procedurile. Doar ca a fost interpelat de pasagerul din acel autovehicul, care a bagat ... citeste toata stirea