VALCEA. 13 accidente de munca si multe nereguli la angajatori, in ultima luna...

13 persoane si-au pierdut temporar capacitatea de munca in urma unor accidente la job. Bilantul este pe luna iulie 2022, iar Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Valcea a dispus o serie de controale amanuntite. Astfel, luna trecuta, inspectorii de munca au efectuat 40 de controale, fiind dispuse 82 masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca. ca urmare, au fost aplicate 82 de sanctiuni contraventionale, din care 77 avertismente si ... citeste toata stirea