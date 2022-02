VALCEA. 19 incendii de vegetatie stinse ieri de pompieri. Vezi unde!

Nu mai putin de 19 incendii de vegetatie au fost inregistrate ieri, 12 februarie 2022. Hectare intregi au fost mistuite de flacari, iar in majoritatea cazurilor incendiul a fost pus in urma folosirii focului pentru igienizarea terenurilor. Astfel, pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit in urmatoarele locatii:1 interventie stingere incendiu vegetatie uscata in localitatea Ionesti, sat Marcea - au ars circa 2 ha vegetatie, 25 salcami, 4 puiti de nuc;1 interventie stingere ... citeste toata stirea