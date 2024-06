Valcea a reusit performanta de a fi judetul care a centralizat primul rezultatele votului din 9 iunie! Ce spune presedintele Tribunalului Valcea

Conducerea Tribunalului Valcea a transmis astazi, 11 iunie 2024, un comunicat de presa prin care multumeste tuturor institutiilor publice implicate in organizarea procesului electoral din data de 9 iunie, la nivelul judetului nostru.Iata comunicatul la care facem referire, semnat de judecatorul Bogdan Mateescu, presedintele Tribunalului Valcea:"Presedintele Tribunalului Valcea multumeste public tuturor persoanelor implicate in procesul de organizare in bune conditii a procesului electoral ... citește toată știrea