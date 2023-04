Un tanar in varsta de 25 de ani si-a gasit sfarsitul noaptea trecuta pe o sosea din Valcea. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 23.00, pe DN 64, pe raza comunei Prundeni, km 75 + 800 m, in judetul Valcea.Potrivit IPJ Valcea, "din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca, un barbat de 55 de ani, din localitatea Ramnicu Valcea, judetul Valcea, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 64, in localitatea Prundeni, km 75 + 800 m , ar ... citeste toata stirea