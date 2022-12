VALCEA: Amenzi de peste 70.000 lei in zilele de Craciun

In perioada 23-26 decembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judeetean Valcea au organizat si desfasurat mai multe activitati pentru prevenirea si combaterea principaleleor cauze generatoare de accidente rutiere grave in judetul Valcea, mai exact pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor subtante, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, depasirea limitei legale de viteza, neacordare prioritate vehicule/pietoni, depasiri ... citeste toata stirea