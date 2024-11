Valcea are nevoie de oameni responsabili in Parlamentul Romaniei

Dezvoltarea judetului nostru depinde atat de oameni, cat si de resurse financiare. De aceea, este esential sa avem in Parlamentul Romaniei oameni responsabili, pregatiti sa sustina proiectele de care Valcea are nevoie.Pentru a-mi atinge obiectivele si in acest mandat, voi avea nevoie de sustinerea parlamentarilor nostri.O majoritate PSD in Parlament inseamna legi mai bune pentru toti ... citește toată știrea