VALCEA. Au schimbat locurile la volan la vederea echipajului de politie...

Doua persoane au facut schimb de locuri la volan, imediat dupa ce au trecut cu vehiculul pe langa un echipaj de politie. Incidentul a avut loc in localitatea Zatreni, iar la final s-a incheiat cu dosare penale.Totul s-a petrecut ieri, 8 septembrie a.c., in timp ce politistii Sectiei de Politie Rurala nr.11 Zatreni circulau in zona pentru supravegherea traficului rutier. La un moment dat, oamenii legii au observat pe sensul opus de mers o autoutilitara condusa de un barbat Imediat dupa aceea, ... citeste toata stirea