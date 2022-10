VALCEA. Barbat mort dupa ce s-a electrocutat in timp ce pescuia

Tragedie la balta Proieni, de pe raza localitatii Brezoi, judetul Valcea. Ieri, 22 octombrie 2022, un pescar si-a pierdut viata dupa ce s-a electrocutat. Este cel de-al doilea incident de acest gen de la Proieni din ultimele aproximativ patru luni, primul fiind in luna iulie 2022, cand un tanar s-a electrocutat in timp ce pescuia. Baiatul a scapat cu viata, insa, ieri, barbatul implicat nu a mai avut acelasi noroc.Potrivit ISU Valcea, totul s-a petrecut in jurul orei 09.00, cand paramedicii ... citeste toata stirea