Sub influenta bauturilor alcoolice, un tanar de 21 de ani a intrat in locuinta unui batran, agresandu-l pentru 200 de lei. Totul s-a intamplat in noaptea de 19 spre 20 octombrie 2023, la Horezu, iar talharul a fost retinut de politisti.In seara cu pricina, tanarul de 21 de ani a baut intr-un bar pana si-a golit buzunarele. Pentru ca avea chef sa petreaca in continuare, omul s-a gandit cum sa faca rost de bani. Atunci si-a reamintit ca a fost la munca la un batran din oras si cunostea locul ... citeste toata stirea